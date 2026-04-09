まだ公開されてもいないのに…Netflix『鉄槌教師』はなぜここまで嫌われるのか　出演俳優まで叩かれる理由 | RBB TODAY

まだ1話も公開されていないのに、ここまで嫌われるドラマも珍しい。

Netflixで5月に公開予定とされる韓国ドラマ『鉄槌教師』の話だ。作品そのものだけでなく、出演を決めた俳優たちにまで逆風が吹いている。

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特に主演のキム・ムヨルは、SNSに「なぜこの作品を選んだのか理解できない」といった反応が寄せられ、原作の問題性とあわせて厳しい視線を浴びている状況だ。

実際、この作品をめぐっては、キム・ナムギルがキャスティング候補に挙がった段階でファンから反対声明が出され、本人も「多くの人が不快に感じるなら、そういう作品はやらないのが正しいと思う」として出演を辞退した経緯まである。

「その作品に出るという判断」を叩かれる

（画像提供＝Netflix）ドラマ『鉄槌教師』

ここまでキャストに風当たりが強いのは、原作ウェブトゥーン『鉄槌教師』が、すでに長く“問題作”として知られてきたからだ。

物語の設定は、教権崩壊を理由に教育部傘下に「教権保護局」が新設され、派遣された監督官が学生や教職員に体罰を加えながら学校の問題を解決していくというもの。学校暴力をさらに強い暴力で制する展開は、教育現場で体罰根絶を進めてきた流れと正面からぶつかると批判されてきた。

しかも原作では、フェミニズムを教える女性教師を「思想洗脳集団」のように描いて暴力を振るう場面や、黒人に対する差別表現まで問題になり、北米プラットフォームで連載中断に追い込まれた過去もある。

つまり、今回の逆風は「ドラマ化される作品が少し過激だった」という程度の話ではない。体罰正当化、性差別、人種差別といった、いま最も敏感に見られる論点をいくつも抱えた原作を、Netflixがあえて世界配信作品として選んだこと自体がまず大きな論争を呼んでいる。

（画像＝NAVERウェブトゥーン）原作『鉄槌教師』

そのため、教職員団体や市民団体62団体は2025年7月、ソウルのNetflixコリア前で記者会見を開き、「教育の本質を歪め、民主的教育価値を損なう」「体罰正当化と人権侵害の懸念が大きい」として制作中止を要求した。全国教職員労働組合も別途声明を出し、「暴力は真の教育ではない」と強く反発している。

それでもNetflix側は引かない。今年1月のイベントでシリーズ部門の責任者は、『鉄槌教師』について「この時代に必要な物語を扱うという点で責任感を持って開発した作品だ」と説明したうえで、原作の一部エピソードへの批判や懸念は把握しており、「責任感を持って、より整えられた視線で作るよう努力した」と述べている。

要するにNetflixは、原作をそのまま映像化するのではなく、問題点を認識したうえで“現代的に整えた”ドラマにするつもりだと言いたいのだろう。

だが、ここで世論が納得しない。

なぜなら、いま問われているのは脚色の巧拙だけではなく、そもそもなぜこの原作を選んだのかというレベルの話だからだ。どれだけ「整えた視線」で作ったと説明しても、出発点が人種差別や性差別、体罰美化で炎上した原作である以上、「その看板をNetflixが世界配信作品として掲げること」自体に抵抗感を抱く人が少なくない。

だからこそ、作品より先にキャストが叩かれる。視聴者は今、ドラマの出来以前に、「その作品に出るという判断」を俳優自身の倫理観として見ているのである。

（写真提供＝OSEN）キム・ムヨル

ここに、最近の韓国エンタメ界の変化も見える。かつては、問題作かどうかは公開後に内容を見て判断する、という空気がもう少し強かった。だが今は違う。原作の過去、差別表現の履歴、海外での炎上、団体の抗議声明まで、制作前からすべて可視化されている。

だから俳優も「公開されてから考えればいい」では済まなくなった。キム・ナムギルがファンの反対を受けて早々に降りたのも、そうした空気と無関係ではなかったのだろう。逆にいえば、キム・ムヨルはそのうえで引き受けた。その選択自体が、いま観客に問われている。

もちろん、作品はまだ公開されていない。Netflixの言う通り、原作の問題点を削ぎ落とし、教育の現実を別の角度から描くドラマに仕上がっている可能性もある。それでも公開前からここまで強い反発が出ているという事実は消えない。

『鉄槌教師』が本当に試されるのは公開後だが、少なくとも今の時点で、一つはっきりしていることがある。今の時代、炎上するのは作品だけでなく、そこに出演する俳優の判断まで、容赦なく評価の対象になるということだ。

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