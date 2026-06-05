CANDY TUNE・立花琴未がCanCam専属モデルに！SNSで「美しすぎる」と注目 | RBB TODAY

TikTok総再生回数43億回を突破した楽曲『倍倍FIGHT!』で知られる7人組アイドルグループCANDY TUNE。その赤色担当・立花琴未が、ファッション誌『CanCam』（小学館）の専属モデルに加入することが明らかになった。

立花の同誌初登場は4月発売の6月号。4ページにわたるファッション特集でランジェリー風レースアイテムを上品に着こなし、SNS上では「こっちゃん美しすぎる♡」「アイドル以外の姿も、こんなにキレイだなんて…！」と大きな反響を呼んだ。

撮影について立花は「初めてのCanCam＆ファッションロケ撮影だったので、今日はバクバクに緊張していました（笑）！」とコメント。しかし、カメラの前で見せた多彩な表情とポージング、圧倒的な存在感が編集部のポテンシャルへの確信につながり、専属オファーへと至った。

専属デビューとなる『CanCam』8月号（6月23日発売）では、4ページのお披露目特集を掲載予定だ。基本のプロフィールやプチ人生年表、5つのキーワードによる深掘り企画、読者へのメッセージなど、撮り下ろしカットとともに掲載される。

同号は表紙違いの3バージョンで発売される。立花のお披露目特集の詳細は後日改めて告知される予定だ。