 小芝風花が29歳の誕生日を報告！「20代ラストイヤー」に“意味深予告”も | RBB TODAY
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小芝風花が29歳の誕生日を報告！「20代ラストイヤー」に“意味深予告”も

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小芝風花【写真：竹内みちまろ】
  • 小芝風花【写真：竹内みちまろ】

　女優の小芝風花が4月16日にインスタグラムを更新。29歳の誕生日を迎えたことを報告した。

　小芝はインスタグラムに金髪をラフにくくった自身の写真を披露。頬に添えた右手で「2」と、左手の指で丸を作って目を囲いながら「9」を表現していた。

　29歳の誕生日ということで、小芝は「20代ラストイヤー」とコメント。「今年の課題は、改めて自分と向き合うこと」と明かし、「そして、いつも応援してくださる皆様に、日々の感謝を伝えること」とつづった。

　また、「実はその為に色々練っているのです。ふふふ」とイベントなどを企画していることを示唆し、「来年の今日、なにかあるかなぁ、出来たらいいなぁ」とつづっていた。

　ポストには、「おめでとうございます」「いい一年になりますように」「最高な1年になりますように！」という声が集まっている。

※【画像】小芝風花が29歳の誕生日を報告


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