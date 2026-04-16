小芝風花が29歳の誕生日を報告！「20代ラストイヤー」に“意味深予告”も | RBB TODAY

女優の小芝風花が4月16日にインスタグラムを更新。29歳の誕生日を迎えたことを報告した。

小芝はインスタグラムに金髪をラフにくくった自身の写真を披露。頬に添えた右手で「2」と、左手の指で丸を作って目を囲いながら「9」を表現していた。

29歳の誕生日ということで、小芝は「20代ラストイヤー」とコメント。「今年の課題は、改めて自分と向き合うこと」と明かし、「そして、いつも応援してくださる皆様に、日々の感謝を伝えること」とつづった。

また、「実はその為に色々練っているのです。ふふふ」とイベントなどを企画していることを示唆し、「来年の今日、なにかあるかなぁ、出来たらいいなぁ」とつづっていた。

ポストには、「おめでとうございます」「いい一年になりますように」「最高な1年になりますように！」という声が集まっている。

※【画像】小芝風花が29歳の誕生日を報告

