一般男性との電撃結婚を発表、“結婚指輪”輝くウェディングフォト追加公開…韓国女優の純白ドレス姿 | RBB TODAY

女優のムン・チェウォンが、結婚を前に追加のウエディングフォトを公開した。

ムン・チェウォンは去る2日に初めてウエディングフォトを公開したのに続き、11日には自身のSNSを通じて追加で写真を披露した。

【写真】ムン・チェウォン、ウェディングドレス姿

公開された写真でムン・チェウォンは、さまざまなスタイルのウエディングドレスを見事に着こなした。華やかなレース装飾が目を引くドレスから、肩のラインを際立たせたオフショルダーのロングスリーブドレスまで披露し、幅広い魅力を見せた。

ムン・チェウォンは、隠しきれない気品を漂わせ、人生の新たな門出を控えた花嫁としての魅力を存分に発揮している。また、薬指の結婚指輪が見る者の視線を奪った。

（写真＝ムン・チェウォンInstagram）

なお、ムン・チェウォンは4月にSNSを通じて結婚を発表した。交際報道がない中での突然の報告だったこともあり、大きな注目を集めた。お相手は一般男性とされている。

◇ムン・チェウォン プロフィール

1986年11月13日生まれ。2007年のドラマ『走れ！サバ』でデビューし、翌年の時代劇『風の絵師』で注目を浴びた。同作を通じて、SBS演技大賞ではムン・グニョンと共に女性同士でベストカップル賞を受賞している。その後も『華麗なる遺産』『王女の男』『優しい男』『グッド・ドクター』『悪の花』『ペイバック～金と権力～』などに出演。チョコミント好きとしても知られている。

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