「胸が4つあるように」整形手術を繰り返す韓国タレントが衝撃告白　フィラー施術の副作用写真も公開 | RBB TODAY

お笑いタレントのイ・セヨンが、過去に受けた胸のフィラー施術で深刻な副作用を経験したと明かした。

その後、胸の整形手術を受けることになった経緯も語っている。

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6月11日、イ・セヨンのYouTubeチャンネル「ヨンピョンTV」には、胸の整形手術について語るイ・セヨンの動画が公開された。

動画でイ・セヨンは、手術を決心した理由について「過去に胸のフィラー施術を受けたが、時間が経つにつれてフィラーが肋骨付近まで下がってきた」と述べた。

続けて、「そのせいで、まるで胸が4つあるように見えるほどの深刻な副作用を経験した」と説明した。

イ・セヨンは、副作用を改善するためにフィラーを除去する過程で胸の形が変わり、最終的に手術を選択したと付け加えた。また、副作用がわかる写真も公開した。

手術後に変わった点についても言及した。イ・セヨンは「一番大きな変化は、大胆になったこと」とし、「一生着ないと思っていた服やVネックスタイルを選ぶようになった」と語った。

（画像＝イ・セヨンYouTube）

一方で、「胸が小さいからといって、誰にでも手術を勧めたいわけではない。思ったより大きな手術だ」とし、「今ならフィラー施術の前に、弾力ケアなどを先に試してみたと思う」と助言した。

イ・セヨンは昨年12月に放送された『ミス・トロット4』に出演した際、「目を2回、鼻を1回、整形手術を受けた」と率直に告白した。

さらに、胸、鼻、目などに費やした整形費用が総額1億5000万ウォン（約1500万円）にのぼると明かし、世間を驚かせた。現在は整形コンテンツを中心に、ユーチューバーとしても活動している。

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