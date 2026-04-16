こんなに華奢なのに…ウギ、大胆ベアトップから“意外なボリューム感”あらわ「想像以上」「アメイジング！」 | RBB TODAY

i-dleのウギが、抜群のスタイルで魅了した。

ウギは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ウギの“意外なボリューム感”

公開された写真には、カラフルなビジューが施されたピンクのドレスを纏ったウギの姿が収められている。ベアトップデザインのドレスからは、華奢なデコルテや意外なボリューム感があらわになり、見る者の視線を奪った。

投稿を見たファンからは「めっちゃ可愛い」「想像以上」「アメイジング」「スタイル天才」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ウギInstagram）

なお、ウギが所属するi-dleは、7月に5か月ぶりとなる新アルバムの発売を予定している。

◇ウギ プロフィール

1999年9月23日生まれ。本名はソン・ユチ。2016年、北京で開催されたCUBE公開オーディションを通じて入社し、2018年に(G)I-DLEのメンバーとしてデビュー。愛らしい犬顔が特徴で、デビュー当時は“イプトク妖精”（アイドルに興味がなくても推さざるをえない魅力を持つアイドルのこと）と呼ばれ、2021年版の「世界で最も美しい顔100人」で22位にランクインされた経歴を持つ。そんな可愛らしい顔とは裏腹に、スタイルの良さが際立つメンバーの一人だ。中国人メンバーだが韓国語も得意で発音も良く、韓国人と間違われるほどの実力を持つ。

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