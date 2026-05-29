甲状腺がん闘病を告白…BTSメンバーとも共演の韓国女優、Netflix番組PDが語った撮影前の様子 | RBB TODAY

BTS・JINとも共演経験のある女優チ・イェウンが、Netflixシリーズ『ユ・ジェソクの集まれ！破天荒ハウス』で甲状腺がんの闘病を初めて明かし、話題を集めている。

そんななか、番組のPDが手術を受けたチ・イェウンの健康状態について語った。

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5月29日、ソウル市内のカフェで、Netflixシリーズ『ユ・ジェソクの集まれ！破天荒ハウス』のイ・ソミンPDとユン・シネ作家のインタビューが行われた。

『ユ・ジェソクの集まれ！破天荒ハウス』は、初心者キャンプ場オーナーのユ・ジェソクと、予測不能なスタッフである俳優イ・グァンス、ビョン・ウソク、チ・イェウンが宿泊客たちと交流しながら、日常からの脱出を楽しむキャンプバラエティだ。

チ・イェウンはこれに先立ち、Netflixシリーズ『キアンの破天荒ゲストハウス』にもスタッフとして出演し、制作陣とタッグを組んでいた。

（写真提供＝OSEN）チ・イェウン

そのため、『ユ・ジェソクの集まれ！破天荒ハウス』でも再び彼女を起用した理由について問われると、イ・ソミンPDは「『キアンの破天荒ゲストハウス』の時とは異なる魅力を見せられると思った。キアン84さんとのケミストリーと、ユ・ジェソクさんとのケミストリーはまた違うものになると考えた」と説明した。

続けて、「同じ民宿バラエティに同じ出演者が参加しても、異なる一面を見せること自体が新たな見どころになると思った。また、一度経験した人だからこそ、経験者ならではの安定感も期待していた」と語った。

特にチ・イェウンは『ユ・ジェソクの集まれ！破天荒ハウス』第5話で、甲状腺がんを患っていたことを明かし、視聴者を驚かせた。実際、彼女は昨年、健康上の理由で一時活動を休止していた。

番組でチ・イェウンは、「本来なら0.1センチでも転移する可能性があるそうです。でも私は、癌がかなり広がっていたと言われました」と深刻だった当時の状況を打ち明け、衝撃を与えた。

これについてイ・ソミンPDは、「私たちも撮影直前まで連絡を取り合い、実際に会いながら体調を確認していた」と明かした。

さらに、「幸いにも回復は順調でしたし、本人も2泊3日の撮影スケジュールに問題はないと話してくれたので、『本当に良かった』と思いながら一緒に撮影に臨むことができた」と語った。

（記事提供＝OSEN）

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