韓国美人ゴルファーが渋谷で美脚あらわ!? 大胆ショーパンコーデに絶賛多数「脚が長い…！」【PHOTO】 | RBB TODAY

日本ツアーにも出場経験のある韓国美人ゴルファー、イ・イェウォンの来日SHOTが話題だ。

イ・イェウォンは最近。自身のインスタグラムを更新。日本旅行中とみられる写真を数枚投稿した。

公開された写真には、ゴルファー仲間のキム・ジェヒとともに東京を散策するイ・イェウォンが写っている。夜の交差点を歩き、SHIBUYA SKYやMIYASHITA PARKで写真を撮るなど、旅行を満喫する様子が伝わってくる。

白のコートに黒のショートパンツを合わせた私服コーデで、普段のゴルフウェア姿と異なる魅力も発散。モデルさながらのビジュアルや美脚で、多くのゴルフファンを虜にさせていた。

この投稿には、「美貌が反則ですね」「現世でゴルフをする白雪姫！」「かっ、可愛い…」「脚が長い…！」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝イ・イェウォンInstagram）

なお、イ・イェウォンは2025年シーズンの韓国女子ツアーで27大会に出場し3大会で優勝。獲得した賞金総額は9億9519万1436ウォン（日本円＝約1億540万円）で、賞金ランキングで5位に入った。今年9月には日本ツアーの「ソニー日本女子プロゴルフ選手権大会」に出場し、52位タイを記録した。

◇イ・イェウォン プロフィール

2003年2月13日生まれ。韓国・京畿道出身。身長163cm。父親の勧めで8歳からゴルフを始め、学生時代（アマチュア）は国家代表に選出。2021年よりプロ転向し、2023年に韓国女子プロゴルフ正規ツアー（1部）の国内開幕戦「ロッテレンタカー女子オープン」で自身初優勝。2023年は出場29大会中28大会で予選通過、シーズン3勝、賞金総額14億2481万7530ウォン（日本円＝約1億4248万円）を記録し、大賞（年間MVP）、賞金女王、平均ストローク1位の三冠を達成した。2024年5月2～5日には日本ツアーのメジャー初戦「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」に出場、惜しくも優勝は逃したが、初参戦ながら単独3位の好成績を残した。愛称は「パーフェクトバニー」。

