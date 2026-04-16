ベッド上で魅せた色気…IVE・レイ、“寝そべりショット”でファン悩殺「こーれはやばい」「最高だよ」 | RBB TODAY

IVEのレイが大人の魅力あふれる姿を披露した。

レイは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】レイ、ベッド寝そべりSHOT

公開された写真には、イエローとグレーのボーダー柄トップスに黒のボトムスを合わせたレイが、ベッドに横たわりアンニュイな表情を浮かべている。

カメラをじっと見つめる視線やしなやかなポージングが、普段の可愛らしさとは一線を画す色っぽさを醸し出し、見る者を釘付けにした。

この投稿を見たファンからは「最高だよ」「すべてが可愛い」「こーれはやばい」「意外と色気が…」といったコメントが寄せられている。

（写真＝レイInstagram）

なお、レイが所属するIVEは、4月18日と19日に京セラドーム大阪で公演を行う。また、5月27日には日本4thアルバム『LUCID DREAM』をリリース予定だ。

◇レイ プロフィール

2004年2月3日生まれ。愛知県名古屋市出身。本名は直井怜（なおい・れい）。2018年に日本で行われたオーディションに合格し、STARSHIPエンターテインメントの練習生になった。2021年12月にガールズグループIVEの一員としてデビューした際は、STARSHIPエンタ初の“日本人アイドル”として話題を集めた。趣味は絵を描くことと可愛いもの集め。童顔な顔立ちだが169cmと高身長で、癒し系のルックスとは正反対のエッジの効いたラップが魅力。

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