BTS・JIN、多忙なワールドツアー中も投票へ…誠実な行動に称賛の声！ ファンや取材陣に挨拶も | RBB TODAY

BTSのJINが、ワールドツアーで多忙を極めるなか、地方選挙の投票に参加した姿が目撃され、注目を集めている。

JINは6月3日午前、ソウル・龍山（ヨンサン）区漢南洞（ハンナムドン）に設けられた漢南洞第3投票所を訪れた。

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第9回全国同時地方選挙の本投票に参加するため、多忙なスケジュールの合間を縫って投票所へ足を運んだという。

この日JINは、グレーの半袖Tシャツに同系色のトレーニングパンツを合わせたラフな装いで登場。黒のキャップを深くかぶり、白いスニーカーを合わせるなど、全体をモノトーンで統一したシンプルな私服姿だった。

韓国では選挙のたびに、アイドルや著名人の服装やポーズなどから政治的な立場を推測する“政治色論争”が起こることも少なくない。そのため、JINの服装もこうした議論を避けるための配慮ではないかとみられている。

（写真提供＝OSEN）JIN

投票を終えたJINは、現場にいた一部の取材陣に軽くあいさつをしたという。また、自身に気付いたファンにも手を振りながら、速やかに投票所を後にしたと伝えられている。

BTSは現在、ワールドツアー「ARIRANG」で世界各地を巡る多忙な日々を送っている。先月28日にはアメリカ・ラスベガス公演を終えたばかりだ。

さらに、6月12日と13日には釜山公演も控えている。ハードなスケジュールのなかでも投票に参加し、ファンへのあいさつも忘れなかったJINの行動に称賛の声が寄せられている。

なお、第9回全国同時地方選挙は、5月29日と30日に実施された期日前投票に続き、6月3日午前6時から午後6時まで本投票が行われた。期日前投票の投票率は23.51％を記録し、本投票当日の午後5時時点では約57.2％の有権者が投票に参加したと集計されている。

（記事提供＝OSEN）

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。

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