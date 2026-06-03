ALPHA DRIVE ONE、グローバルヒット加速！新曲『OMG!』MVが6000万回再生突破 | RBB TODAY

ALPHA DRIVE ONEが、新曲『OMG!』でグローバル音楽市場を狙い撃ちし、勢いを加速させている。

5月26日にプロローグシングル『No School Tomorrow』でカムバックしたALPHA DRIVE ONEは、希望に満ちたメッセージと中毒性の高い歌詞で、グローバルチャートにおいて目覚ましい成果を収めている。

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新シングルは、リリース直後から日本の音楽配信サイト「レコチョク」のデイリーアルバムランキングで1位を獲得したほか、「mora」の総合デイリーランキングおよび洋楽最新ランキングでも1位を記録。早くもヒットの兆しを見せた。

（写真提供＝WAKEONE）

タイトル曲『OMG!』は日本、インドネシア、マレーシアなど5か国のiTunes「トップソング」で1位を記録し、日本のLINE MUSIC「NEW SONG TOP100」でもK-POPアーティスト最高順位となる2位にランクインする快挙を成し遂げた。

ALPHA DRIVE ONEは『OMG!』を通じて、少年たちの揺れ動く感情をユーモラスに表現。彼らならではの“ロマンティック・エナジェティック”な雰囲気が、世界中のK-POPファンの心を的確に捉えた。

数字もその爆発的な人気を裏付けている。デビュー曲『FREAK ALARM』は約6400万回再生を記録し、新曲『OMG!』のMVは6月2日19時時点で約6100万回再生を突破。2本のMVの合計再生回数は1億3000万回を超え、圧倒的な人気を証明した。さらにショートフォームコンテンツでも合計再生数1億6000万回以上を記録し、オンライン上の話題性を席巻している。

ロマンチックな世界観と唯一無二のチームカラーでリスナーの心を掴んできたALPHA DRIVE ONEは、今後も活発なカムバック活動を続けていく予定だ。

なお、ALPHA DRIVE ONEは、初のファンコンサートツアー「2026 ALPHA DRIVE ONE FANCON TOUR [STAR ROAD]」の開催に加え、8月には2ndミニアルバムのリリースも予告しており、グローバルファンとの交流をさらに深めていく見通しだ。

◇ALPHA DRIVE ONE（ALD1） プロフィール

2025年7月に放送開始したオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した多国籍ボーイズグループ。最終順位順にイ・サンウォン、ジョウアンシン、ホー・シンロン、キム・ゴヌ、ジャンジアハオ、イ・リオ、チョン・サンヒョン、キム・ジュンソの8人で構成された。グループ名は、ALPHA（最高を目指す目標）、DRIVE（情熱と推進力）、ONE（一つのチーム）を意味しており、ステージ上で「K-POPカタルシスを届ける」という強い思いが込められている。略して「ALD1」とも。2026年1月12日、1stミニアルバム『EUPHORIA』で正式デビューした。

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