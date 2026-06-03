CL2連覇経験の至宝は「19」、エースのソン・フンミンはいつもの「7」　韓国代表背番号発表【北中米W杯】 | RBB TODAY

北中米W杯を戦う韓国代表の背番号が発表された。

FIFAは6月3日（日本時間）、北中米W杯に出場する48カ国の最終エントリーと背番号を公式発表した。

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最も注目を集めるのは、やはりソン・フンミンだ。主将を務める彼は、今大会でも7番を維持し、個人通算4回目のW杯に挑む。

ソン・フンミンのW杯デビューは、2014年のブラジル大会。当時は「7」をキム・ボギョンがつけていたことから、「9」だった。その後、2018年ロシア大会からは自身の象徴とも言える「7」を背負い、代表のエースとして活躍を続けている。

ソン・フンミンは先のトリニダード・トバゴとの親善試合で2点を決め、調子を上げている。これでAマッチ通算56ゴール目となり、韓国サッカー史上最多得点記録を持つチャ・ボムグン氏の58ゴールまであと「2」と迫っている。韓国は本大会までにエルサルバドルとの親善試合を残しており、ソン・フンミンにとってはW杯開幕前に大記録に挑戦するチャンスとなる。

（写真提供＝OSEN）サッカー韓国代表

攻撃陣では、今大会を最後に代表引退の可能性を示唆しているイ・ジェソンが「10」を背負う。そのほかファン・ヒチャンが「11」、カタール大会でブレイクしたチョ・ギュソンが「9」、トルコで好成績を残したオ・ヒョンギュが「18」に決まった。

そしてPSGでUEFAチャンピオンズリーグ2連覇を経験したイ・ガンインは、すでに代表でお馴染みの「19」をつける。

守備陣も大きな変化はない。キム・ミンジェは今回も「4」を維持し、ディフェンスリーダーを務める。トリニダード・トバゴ戦での負傷により離脱したチョ・ユミンの代役として緊急招集されたチョ・ウィジェが「14」をつけ、ドイツ出身のイェンス・カストロップは「23」を使用する。

韓国代表メンバー26人の背番号は以下の通り。

◇

1：キム・スンギュ（FC東京）

２：イ・ハンボム（ミッティラン）

３：イ・ギヒョク（江原FC）

4：キム・ミンジェ（バイエルン・ミュンヘン）

5：キム・テヒョン（鹿島アントラーズ）

6：ファン・インボム（フェイエノールト）

7：ソン・フンミン（LAFC）

8：ペク・スンホ（バーミンガム）

9：チョ・ギュソン（ミッティラン）

10：イ・ジェソン（マインツ）

11：ファン・ヒチャン（ウォルヴァーハンプトン）

12：ソン・ボムグン（全北現代）

13：イ・テソク（アウストリア・ウィーン）

14：チョ・ウィジェ（全北現代）

15：キム・ムンファン（大田ハナシチズン）

16：パク・ジンソプ（浙江FC）

17：ペ・ジュンホ（ストーク）

18：オ・ヒョンギュ（ベシクタシュ）

19：イ・ガンイン（PSG）

20：ヤン・ヒョンジュン（セルティック）

21：チョ・ヒョヌ（蔚山HD）

22：ソル・ヨンウ（ツルヴェナ・ズヴェズダ）

23：イェンス・カストロップ（ボルシア・メンヒェングラートバッハ）

24キム・ジンギュ（全北現代）

25：オム・チソン（スウォンジー）

26：イ・ドンギョン（蔚山HD）

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