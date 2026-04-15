いけちゃん、「私と付き合うメリット」ミームに便乗→批判に反応「みんな幸せにしたい」 | RBB TODAY

YouTuberのいけちゃんが4月14日にXを更新。「私と付き合うメリット」ミームに乗っかったポストを投稿し、批判を集めた。

「私と付き合うメリット」は11日頃からSNS上で流行しているミーム。「私と付き合うメリット」として自分のいいところを箇条書きにして自撮り写真などを投稿し、「私と付き合うデメリット」もユーモア交じりに書くパターンが多い。

いけちゃんはXで、「私と付き合うメリット」と切り出し、「まあまあ顔がかわいい」「一緒に飲める」「なんかずっとニコニコしてる」とコメント。自身の写真2枚を投稿した。

また、「私と付き合うデメリット」としては、「デメリットは無いな。逆に。一周回って」とつづった。

このポストには、「既婚者と不倫する」「デメリット 不倫する」「デメリットは『定期的に炎上騒動を起こす』だな」と、過去のいけちゃんの不祥事をイジる声が集まった。

その後、いけちゃんはポストを引用し、「久しぶりにツイートしたらアンチ大歓喜」と批判に言及。一方、「怒ってる人も、みんな幸せにしたい！！」と明かし、「目が離せなすぎるのがデメリットかもね」とポジティブにつづっていた。

※【画像】いけちゃんの「私と付き合うメリット」

