東京ディズニーシー25周年記念「スパークリング・ジュビリー」が開幕！セレモニーでミッキーらが祝福！ | RBB TODAY

東京ディズニーシーの開園25周年を記念するアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー"」が本日15日に開幕し、オープニングセレモニーが開催された。

今回のイベントは、さまざまな海の魅力から着想を得たテーマカラー「ジュビリーブルー」を象徴カラーとして採用。パーク一帯がジュビリーブルーで彩られるなか、25周年デザインのフラッグを手にした多くのゲストがメディテレーニアンハーバーに集結した。

（ステージ上の左から）ミニーマウス、濱中ひかる、クラーク・ジョーンズ、髙野由美子、高橋渉、亀田真吾、ミッキーマウス ©Disney

セレモニーのステージには、オリエンタルランドの代表取締役会長(兼)CEO 髙野由美子、代表取締役社長(兼)COO 高橋渉、ウォルト・ディズニー・アトラクションズおよびウォルト・ディズニー・イマジニアリングの代表取締役マネージングディレクター クラーク・ジョーンズ、東京ディズニーリゾート・アンバサダーの濱中ひかると亀田真吾が登壇した。

パークが開園するとたくさんのキャストがゲストをお出迎え ©Disney

濱中と亀田による開会宣言に続き、高橋とクラーク・ジョーンズが挨拶を行った後、25周年の特別衣装を着たミッキーマウスとミニーマウスとともに髙野による開幕宣言が行われた。開幕宣言を合図に25周年のテーマソングがパーク内に鳴り響き、ディズニーの仲間たちも続々と登場してセレモニーに華を添えた。ゲストも一体となってフラッグを振り、メディテレーニアンハーバー全体がジュビリーブルーに包まれる壮観な光景が広がった。

同アニバーサリーイベントは、4月15日から2027年3月31日まで約1年間にわたって開催される。