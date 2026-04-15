活動休止メンバーの姿はなし…ALPHA DRIVE ONE、ファンコンサートツアーのポスター公開！ | RBB TODAY

ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン、ALD1）が、デビュー後初となるファンコンサートツアーへの期待感を高めた。

4月15日、ALPHA DRIVE ONEの公式SNSを通じて「2026 ALPHA DRIVE ONE FAN-CON TOUR [STAR ROAD] in INCHEON」のメインポスターが公開された。

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公開されたポスターには、本格的な旅を前にした「旅行者」に変身したメンバーの姿が収められており、ファンのときめきを誘うビジュアルとなっている。

（写真提供＝WAKEONE）

今回のツアーは、ALPHA DRIVE ONEとALLYZ（ファンダム名）が共に未知の道へと踏み出す「ロードトリップ」をテーマに企画された。デビュー後、ファンと初めて近くで触れ合う大規模な単独ファンコンサートであるだけに、グループのアイデンティティがたっぷり詰まったステージと、豊かな演出で忘れられない旅をプレゼントする見通しだ。

本ツアーは、全3都市・7公演にわたって開催され、6月12日～14日に韓国・仁川（インチョン）インスパイアアリーナで幕を開ける。その後、6月26日～28日に横浜・ぴあアリーナMM、7月11日に香港・アジアワールド・アリーナ（AsiaWorld-Arena）を訪れ、ファンと熱い交流を交わす予定だ。

なお、ALPHA DRIVE ONEは、4月8日にメンバーのキム・ゴヌが活動休止を発表。現在準備中の活動およびファンコンサートについては、キム・ゴヌを除くメンバー7人で進行される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ALPHA DRIVE ONE プロフィール

2025年7月に放送開始したオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した多国籍ボーイズグループ。最終順位順にイ・サンウォン、ジョウアンシン、ホー・シンロン、キム・ゴヌ、ジャンジアハオ、イ・リオ、チョン・サンヒョン、キム・ジュンソの8人で構成された。グループ名は、ALPHA（最高を目指す目標）、DRIVE（情熱と推進力）、ONE（一つのチーム）を意味しており、ステージ上で「K-POPカタルシスを届ける」という強い思いが込められている。略して「ALD1」とも。2026年1月12日、1stミニアルバム『EUPHORIA』で正式デビューした。

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