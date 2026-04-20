3歳息子が撮る『愛の不時着』夫婦！ラブラブなソン・イェジン＆ヒョンビンの日常に視線釘付け | RBB TODAY

女優ソン・イェジンが、3歳の息子が自ら撮影した夫婦の日常を公開し、人々を和ませている。

去る4月19日、ソン・イェジンは自身のSNSに「だんだん構図を取って、写真を撮ってくれる息子」として、「もちろん地面の方が多く写ることもあるし、ピントが合わないときもあるけれど、これくらいなら芸術作品と言えるのではないかと思う。ひどく感動してしまう母の心」という文章とともに、2枚の写真を投稿した。

【写真】息子が撮影した『愛の不時着』夫婦

公開された写真には、カフェで仲睦まじく過ごすソン・イェジンと俳優で夫のヒョンビンの姿が収められている。

ヒョンビンは、ソン・イェジンの肩に腕を回してピースサインを作り、新婚さながらの甘い雰囲気を演出した。特に、ソン・イェジンは、ヒョンビンの顔をハートのステッカーで隠すという可愛らしさを見せ、笑いを誘った。

（写真＝ソン・イェジンInstagram）1枚目：左からヒョンビン、ソン・イェジン

なお、ヒョンビンとソン・イェジンは映画『ザ・ネゴシエーション』とドラマ『愛の不時着』で共演した後に交際に発展し、2022年3月に結婚、同年11月に男の子が誕生した。

◇ヒョンビン プロフィール

1982年9月25日生まれ。本名キム・テピョン。2003年にドラマ『ボディガード』でデビューし、2005年の『私の名前はキム・サムスン』で大ブレイク。その後もドラマ『シークレット・ガーデン』『ジキルとハイドに恋した私』『アルハンブラ宮殿の思い出』、映画『コンフィデンシャル／共助』『ザ・ネゴシエーション』など、ジャンルを問わない多彩な作品で説得力のある演技を披露した。2019年に韓国で放送された主演ドラマ『愛の不時着』がNetflixで配信されると、日本をはじめとした世界各国で大ブームに。2022年3月31日、女優ソン・イェジンと結婚。同年11月に息子が生まれている。

◇ソン・イェジン プロフィール

1982年1月11日生まれ。化粧品のCMモデルとして1999年にデビュー。2001年のドラマ『おいしいプロポーズ』の主演に抜擢され、以降はドラマ『夏の香り』、映画『ラブストーリー』など数多くの作品に出演。日本では、映画『私の頭の中の消しゴム』で知名度を上げた。2020年、ヒョンビンと共演したドラマ『愛の不時着』で好演。2021年1月にヒョンビンとの交際を認め、2022年3月に結婚式を挙げた。同年11月に男児を出産した。

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