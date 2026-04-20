ほぼ見せてる…ハヌル、“大胆カット”でインナー露わなハイレグ衣装に視線釘付け「信じられない」 | RBB TODAY

ガールズグループKISS OF LIFEのハヌルが、大胆な衣装で視線を奪った。

ハヌルは最近、KISS OF LIFEの公式インスタグラムを更新し、「K2O」のコメントとともに写真を投稿した。

【写真】ハヌル、“大胆カット”でインナーあらわ

公開された写真は、タイ・バンコクで開催された「K2O Songkran Music Festival」に出演した際のオフショットだ。

ハヌルは、黒いハイレグボディスーツにショートパンツを着用している。特にお腹近くまで大きくカットされた部分からは、ピンクのインナーが露わとなっており、大胆な衣装が視線を奪った。

この投稿を見たファンからは「ゴージャス」「うわぁ」「これはすごい」「信じられないほど美しい」「女神」といった反応が寄せられている。

（写真＝KISS OF LIFE公式Instagram）

なお、ハヌルが所属するKISS OF LIFEは4月6日に新アルバム『Who is she』をリリースした。6月27日には千葉・市川市文化会館でファンミーティング「2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR ＜DEJA VU＞ IN TOKYO」を開催する予定だ。

◇KISS OF LIFE プロフィール

長らく練習生として過ごしたJULIE（ジュリー）とNATTY（ナッティ）を中心に、歌手シム・シンの娘BELLE（ベル）、末っ子のHANEUL（ハヌル）で結成された多国籍ガールズグループ。オーディション番組『PRODUCE 101』や『アイドル学校』の参加者、イ・ヘインがプロデュースに参加している。2023年7月5日、1stミニアルバム『KISS OF LIFE』でデビュー。2024年の「第33回ソウル歌謡大賞」をはじめ、「第13回サークルチャートミュージックアワード」「HANTEO MUSIC AWARDS」「第21回韓国大衆音楽賞」など数多くの授賞式で表彰された。

■【写真】“紐トップス”で妖艶ポーズ…ハヌル

■【画像】KISS OF LIFE、衝撃の“首絞め腰ふり”ダンス

■【写真】KISS OF LIFE・ナッティ、はち切れそうな“貫禄ボディ”