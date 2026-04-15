“ Iカップボディ”佐野なぎさの1st写真集『なぎさの初めて』先行カット第2弾公開！ | RBB TODAY

グラビアアイドル・佐野なぎさの1st写真集『なぎさの初めて』が、4月22日に発売される。

“Iカップのかしこボディ”として注目を集め、立命館大学卒業という経歴でも話題を呼んでいる佐野。そんな彼女の初となる写真集は情報公開と同時にAmazonカテゴリ別ランキングでベストセラー1位を獲得するなど、発売前から反響を集めている。

(C)KADOKAWA (C)GDL Entertainment PHOTO/田川雄一

写真集の内容はIカップを超アップで捉えたカットを多数掲載。手ぶらやTバック、バックショット、開脚などの挑戦的なカットも収録されており、勢いに乗った佐野の“初めて”が詰まった一冊となっている。

今回公開された先行カット第2弾は、プールでイエロービキニを着て水を浴びるショットや、キャビンアテンダント風コスプレの下に着用したグリーンのランジェリー、クタビーチを歩くブルーのワンピース姿など。

(C)KADOKAWA (C)GDL Entertainment PHOTO/田川雄一

(C)KADOKAWA (C)GDL Entertainment PHOTO/田川雄一

購入特典として「Amazon」「セブンネットショッピング」「楽天ブックス」、大阪の「TSUTAYA EBISUBASHI」では限定生写真が付属するほか、高画質PDFのダウンロード特典付き電子版も同時発売される予定だ。

佐野は発売直前コメントとして「自分の中でも夢だったので、すごく気合いを入れて作った一冊で、今まで見せてこなかった初めての表情、大人っぽいカットにも挑戦し、自分らしさもたくさん詰まっています」と語った。また「毎日SNSでファンの皆さんがカウントダウンしてくれたり、コメントをくれることが嬉しいです。ちょっと恥ずかしい気持ちもありますが、それも含めて今の自分を全部詰め込んだ一冊です。絶対に後悔はさせません」とファンへのメッセージを送っている。