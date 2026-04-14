ぱーてぃーちゃん・信子、高校入学を報告も…「入学式でもう先生に注意された」 | RBB TODAY

お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が4月13日にXを更新し、高校に入学したことを報告した。

信子はXで、「皆様にご報告？お知らせ？春のお便りでち」と切り出し、「この度、改めて学びたい欲に駆られて、高校入学することにしまんた」と発表した。

現在33歳の信子だが、「学び直したいと思った大人の皆に、遅いってことは無いんだよって伝えたくて公表しよっかなって」と説明。「改めて、JKのうちをよろちちおねしま」と呼びかけつつ、「入学式でもう先生に注意された」と明かしていた。

また、信子は同日にインスタグラムも更新し、高校入学について、「はじめは軽い気持ちで、気になったこと大学で研究とかしたいなーって思ってたんだけど、それならまず高校行っちゃうかと思って入学を決意しました」と報告した。

信子によると、「中卒でも何不自由なく過ごしてきた」とのこと。一方、「大人になって学びたいと思った自分の気持ち大事にしたくて」と明かし、「大人になった今、学ぶことに向き合うのってきっと若かった自分とまた入ってきかたが違うんじゃないかなと思って」と説明していた。

高校に入学し直した心境について、「久しぶりに挑戦してる自分がちょっと誇らしいし、入学式で出会ったみんながキラキラしてて、とっても晴れやかな気分だった」とつづった。

※【画像】ぱーてぃーちゃん・信子が高校入学を報告

※【画像】ぱーてぃーちゃん・信子が高校入学について説明

