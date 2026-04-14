公開キスも…“BTSの父”と熱愛が噂された韓国美女インフルエンサー、人気配信者と交際宣言！ | RBB TODAY

配信者でユーチューバーの果汁セヨンが、同じ人気配信者のケイとの交際を公開した。

ライブ配信を通じて明かされた“電撃発表”だった。

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4月13日、韓国のライブ配信プラットフォームSOOPで「ケイ重大発表」と題したライブ配信が行われ、この日の放送にはケイと果汁セヨンがそろって登場した。

ケイは「交際しています。配信でいつかは話すことになると思っていましたが、僕たち付き合っています」と語り、交際の事実を明らかにした。

2人は昨年7月、知人の結婚式の二次会で初めて出会ったという。その後、約1か月連絡を取り合い、8月から交際をスタート。現在は約8カ月にわたり交際を続けていると説明した。

（画像＝SOOP配信キャプチャ）ケイ（左）と果汁セヨン

今回の公開交際の背景についても言及し、ケイは「セヨンがこの8カ月の間、ストーキングなどの良くない出来事で苦しんでいるのを見てきた。なぜ僕たちがこんなことで苦しまなければならないのかと思い、公開を提案した」と明かした。

果汁セヨンも「ファンは恋愛しろと言っていたのに、いざするとまた何か言われる」と心境を伝えた。

2人は配信中、終始自然に愛情を示し、最後にはキスを交わして恋人関係であることを明確にした。

ケイは「“果汁セヨン”という肩書は重要ではない。愛嬌があって自分の話をよく聞いてくれ、時には大人っぽく、時には子どものようなところが好きだ」と語った。続けて「11歳差があるだけに、より気を配らなければならないと思う」と付け加えた。

果汁セヨンは2000年生まれ、ケイは1989年生まれで、2人は11歳差だ。

（画像＝SOOP配信キャプチャ）

なお、果汁セヨンは2024年8月、“BTSの父”ことHYBEのパン・シヒョク議長とアメリカ・ロサンゼルスで一緒にいる姿が目撃され、熱愛説が浮上するなど話題を集めていた。

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