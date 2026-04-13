ペッパーランチ、22日よりグランドメニュー刷新！「牛カルビキムチーズペッパーライス」など新メニュー登場 | RBB TODAY

ペッパーランチは、22日よりグランドメニューに新商品を追加し、一部商品の価格改定を行う。あわせて、これまで一部店舗のみで取り扱っていたカレーメニューの販売を全国へ拡大する。

牛カルビキムチーズペッパーライス

新たに追加されるペッパーライスは2種類。「牛カルビキムチーズペッパーライス」はカルビのこってりとした旨みと、甘みのあるキムチによくマッチしたとろ～りチーズのコク、シャキシャキとしたコーンとキムチの歯ごたえが特徴だ。「ブロッコリーチキンペッパーライス」はビーフよりもさっぱりとしたチキンならではの食べやすさ、ブロッコリーの歯ごたえ、ゴロっと混ざるチキンの存在感が味も満腹感も満たしてくれる。

ブロッコリーチキンペッパーライス

ランチメニューには「カルビキムチ焼飯」が加わる。カルビから出た旨みたっぷりの油をご飯と混ぜて焼飯にした一品だ。ステーキ商品にはカルビメニューが複数登場する。

サイドメニューでは「彩りサラダ」が、フライドオニオンのザクザク食感が楽しめる「オニポテサラダ」にリニューアル。「ペッパー式TKG（卵かけご飯）」も新登場する。

オニポテサラダ

ペッパー式TKG

トッピングのチーズはチェダー、ゴーダ、サムソ、モッツァレラの4種をブレンドした「クワトロチーズ」へ進化。さつまいもやほうれん草のトッピングも新たに加わる。

主な価格は「牛カルビキムチーズペッパーライス（ライスS）」が税込1,050円、「ブロッコリーチキンペッパーライス（ライスS）」が税込830円、「カルビキムチ焼飯（ランチ）」が税込1,090円。対象はペッパーランチ・ペッパーランチPLUS全店（東京競馬場店を除く）。