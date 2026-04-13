松任谷由実、虫垂炎で公演延期を報告「子供がなるものだとばかり…」 | RBB TODAY

歌手の松任谷由実が4月13日に公式Xを更新。「虫垂炎」と診断されたことに対し、「私、まだ子供ってこと？」と驚きを明かした。

松任谷のスタッフ公式Xアカウントは同日、現在行っている全国ツアー「THE WORMHOLE TOUR」の7月28日開催予定の高崎公演について、9月22日に延期することを発表。

理由については、「松任谷由実が定期健診にて『虫垂炎』と診断された」と説明した。

また、公式サイト上でも公演延期のお知らせをアップし、虫垂炎という診断について、「現時点では特に体調が悪いといった事はなく、緊急を要する状況ではありません」としながらも、「ツアーが年末まで続くことから、その合間をみて手術を行う事になりました」と報告していた。

松任谷自身も公式Xでこのポストを引用し、「盲腸は盲点だったー！」と明かしつつ、「子供がなるものだとばかり思ってたけど、私、まだ子供ってこと？」とつづっていた。

このポストには、「お大事になさって下さい」「自分ファーストでお願いします」「大人でもなりますよ」という声が集まっている。

※松任谷由実スタッフ公式Xが虫垂炎を報告

※松任谷由実公式サイトが虫垂炎を報告

※松任谷由実が自身の虫垂炎に驚き

