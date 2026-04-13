南みゆかがくノ一のお色気修行…『旬撮GIRL Vol.29』 | RBB TODAY

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南みゆかがくノ一のお色気修行…『旬撮GIRL Vol.29』

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南みゆか　撮影／唐木貴央 ヘアメイク／mahiro スタイリング／田中陽子
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  • 南みゆか　撮影／唐木貴央 ヘアメイク／mahiro スタイリング／田中陽子
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  • ときちゃん　撮影／土山大輔（TRON） ヘアメイク／哘絵美子 スタイリング／田中陽子
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  • ときちゃん　撮影／土山大輔（TRON） ヘアメイク／哘絵美子 スタイリング／田中陽子
  • 込山榛香　撮影／田川雄一 ヘアメイク／NOBU（LOVABLE） スタイリング／田中陽子

　週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.29』の表紙を南みゆかが飾っている。

南みゆか　撮影／唐木貴央 ヘアメイク／mahiro スタイリング／田中陽子

　“東海が生んだ奇跡”と呼ばれ、この2月に上京しアイドルグループ「Sophià la Mode（ソフィアラモード）」としてデビューした南みゆか。“くノ一”のテーマに沿って、セクシーな忍者コスチュームや浴衣姿を披露している。

南みゆか　撮影／唐木貴央 ヘアメイク／mahiro スタイリング／田中陽子
南みゆか　撮影／唐木貴央 ヘアメイク／mahiro スタイリング／田中陽子
南みゆか　撮影／唐木貴央 ヘアメイク／mahiro スタイリング／田中陽子

　ミニスカ丈の忍者衣装を着用しながら、くないを持って林を散策する姿を激写。しかし休息の地に着いたとたん、汗だらけの衣服を脱ぎ捨てて、畳の上でしっとりとした表情でヒップが露わにさせる。手裏剣とくないを置く、女忍者の休息を大胆に体現した。

ときちゃん　撮影／土山大輔（TRON） ヘアメイク／哘絵美子 スタイリング／田中陽子
ときちゃん　撮影／土山大輔（TRON） ヘアメイク／哘絵美子 スタイリング／田中陽子
ときちゃん　撮影／土山大輔（TRON） ヘアメイク／哘絵美子 スタイリング／田中陽子

　また裏表紙を飾るのは、“恥ずかしがるバニー動画”がきっかけで大バズりしたときちゃん。さらに込山榛香、ちとせよしの、神山みれい、篠崎彩奈も登場し、さまざまなシチュエーションで挑戦している。

込山榛香　撮影／田川雄一 ヘアメイク／NOBU（LOVABLE） スタイリング／田中陽子
込山榛香　撮影／田川雄一 ヘアメイク／NOBU（LOVABLE） スタイリング／田中陽子
込山榛香　撮影／田川雄一 ヘアメイク／NOBU（LOVABLE） スタイリング／田中陽子

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