メンバーが独立していく中…少女時代・ヒョヨン、デビュー19年目も“宿舎生活”を継続！「ここより良い場所はない」 | RBB TODAY

少女時代のヒョヨンが、デビューから19年が経った今も宿舎生活を続けていることを明かした。

4月12日に韓国で放送されたJTBC『冷蔵庫をよろしく』では、ヒョヨンの冷蔵庫の中身を使った15分間料理対決が繰り広げられた。

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この日、冷蔵庫の公開を前にMCのキム・ソンジュは「制作陣から聞いて驚いたのだが、ヒョヨンさんの冷蔵庫を取りに行った先が少女時代の宿舎だったらしい。今も宿舎の冷蔵庫を使っている」と明かした。メンバーたちが次々と独立していく中、ヒョヨンだけは現在も宿舎で暮らしているという。

これについてヒョヨンは「実家は松島（ソンド）だが、毎日のスケジュールをこなす上で非常に快適で、お腹を空かせないよういつもご飯を作ってくれる。ここより良い場所はない」と説明した。

（画像＝JTBC）

2015年にサニーが宿舎の冷蔵庫を公開して以来、11年ぶりに披露されたその中身に、シェフたちは興味津々。ヒョヨンは「お願いしておくと（宿舎の）おばさんが用意してくれる」と語ると、ティファニーは「少女時代が結成される前、最初の宿舎からお世話になっているおばさんで、もう22年になる」と補足。パネラーたちは「お母さんのご飯よりたくさん食べてきたのでは」と驚きを隠せなかった。

公開された冷蔵庫の中身は、一人暮らしらしくシンプルだった。最初に見つかった様々なおかずについて、ヒョヨンは「海外に行くことが多いので、韓国にいる間に合わせて作ってくれる。子供の頃から食べてきた味で、一番のお気に入りは『ジンミチェ（さきいかのコチュジャン炒め）』です」と語った。

また、食事のパターンについては「少し遅めで、昼の12時か1時頃に納豆を食べる。目玉焼き2個、納豆、醤油大さじ2、ごま油を混ぜて食べる。より軽く済ませたい時は、長いも、リンゴ、牛乳をミキサーにかけて飲む」と明かした。

軽い朝食とは対照的に、夕食は外食派だという。ヒョヨンは「美味しい店を探すのが好きで、最近はスンデクッパの店に通っている」とし、「私は“一点集中型”だ」と告白。これにティファニーは、「不思議。まだそうなんだ」と反応し、笑いを誘った。

なお、ヒョヨンは3月23日にシングル『MOVEURBODY』をリリースした。

（記事提供＝OSEN）

◇ヒョヨン プロフィール

1989年9月22日生まれ。2007年に少女時代のメンバーとしてデビュー。グループではメインダンサーを務める。DJにも興味を持っていたらしく、2018年から「DJ HYO」の別名で本格的にDJ活動を開始。EDMジャンルのソロ曲を多数リリースした。ファッションセンスに定評があり、空港やプライベートで見せたスタイリッシュなコーディネートがたびたび話題に上る。

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