“ミスユニバースジャパン”宇佐美なお、写真集でGカップ×美脚のグラマラスボディ披露！ | RBB TODAY

“ミスユニバースジャパン2026”に選出され、グラビア、ラウンドガールとしての活躍でも注目を集める宇佐美なおが、デジタル写真集＆イメージ動画『TWO TONE』（Eye Factory）を4月10日に発売する。

宇佐美なお デジタル写真集『TWO TONE』写真：澤田錠

宇佐美なお デジタル写真集『TWO TONE』写真：澤田錠

本作は、Gカップ×美脚のグラマラスなボディに加え、クールな表情とやわらかな表情の両方をもつ“宇佐美の二面性”をタイトルに込めた作品。自信に満ちた強くスタイリッシュな姿や笑顔で親しみやすい素顔、大人っぽい色気ある姿などをたっぷりと収録。さらに、今作では“むっちりボディ”を出したいという思いから、普段より3、4kg増量して撮影に臨んだ意欲作となっている。

宇佐美なお デジタル写真集『TWO TONE』写真：澤田錠

宇佐美なお デジタル写真集『TWO TONE』写真：澤田錠

宇佐美は今回の撮影で「ボディラインがきれいに見えるポージングを意識しました」といい、クールな私と可愛い私、どちらも見てもらえる作品になったと思います」とアピール。

印象に残った衣装として挙げたのは、金色に輝くミニドレス。「自分に似合いそうだと思っていたけれど、実際に着てみてもやっぱりしっくりきました」と振り返り、華やかな一着を自然に着こなせたことにも確かな手応えをのぞかせた。

宇佐美なお デジタル写真集『TWO TONE』写真：澤田錠

宇佐美なお デジタル写真集『TWO TONE』写真：澤田錠

一方で最後に着用した白いショーツについては、「普段はあまり白を着ないので新鮮でしたが、こう いうちょっとかわいい柄も自分に似合うんだなと気づきました」とコメント。クールな印象だけではない、新たな一面に出会えたことも収穫だったという。

また、写真集とあわせて発売されるイメージ動画では、静止画では切り取れない視線の動きや空気感、動きの中で際立つ美脚やボディラインも立体的に楽しめる。写真と映像の両面から、“いまの宇佐美なお”の魅力をより深く味わえる内容となっている。