「ちいかわ」夏のレジャー向け新商品が本日4月10日11時より発売！ | RBB TODAY

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「ちいかわ」夏のレジャー向け新商品が本日4月10日11時より発売！

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「ちいかわ」夏のレジャー向け新商品が本日4月10日11時より発売！うきわや晴雨兼用折傘、オモテウラ楽しめるコースター全22種も
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グレイ・パーカー・サービスは、「ちいかわ」新商品を本日4月10日11時よりちいかわマーケットにて発売します。

◆「ちいかわ」夏のレジャーに向けた新商品を中心にラインナップ！

今回登場する「ちいかわ」新商品は、夏のレジャーに向けたアイテムを中心に展開。60/70/90cmのうきわや、 さすまたを持ったちいかわたちデザインのビーチボール、晴雨兼用折傘が用意されています。

さらに、古本屋デザインの「ラーメン豚」油そば皿と「アニメ「ちいかわ」コースターコレクション Vol.1」が登場。コースターは名場面をデザインした全22種で、オモテウラ両面を楽しめます。

■アニメ「ちいかわ」 うきわ4

・90cm　3,740円(税込)
・70cm　2,750円(税込)
・60cm　2,200円(税込)

■アニメ「ちいかわ」 ビーチボール4　1,210円(税込)

■ちいかわラーメン豚 油そば皿（古本屋）2,200円(税込)

■アニメ「ちいかわ」 カラビナ晴雨兼用折傘 50cm（全3種）各3,960円(税込)

■アニメ「ちいかわ」 コースターコレクション Vol.1（全22種）1BOX 20個入　2,200円(税込)　※BOX販売のみ

「ちいかわ」新商品は4月10日11時より発売。各商品はちいかわマーケットにて、発売期間に掲載されます。詳細はちいかわマーケット公式X（旧Twitter）をご確認ください。


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《T.Yuta@INSIDE》

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