「ちいかわ」夏のレジャー向け新商品が本日4月10日11時より発売！ | RBB TODAY

グレイ・パーカー・サービスは、「ちいかわ」新商品を本日4月10日11時よりちいかわマーケットにて発売します。

◆「ちいかわ」夏のレジャーに向けた新商品を中心にラインナップ！

今回登場する「ちいかわ」新商品は、夏のレジャーに向けたアイテムを中心に展開。60/70/90cmのうきわや、 さすまたを持ったちいかわたちデザインのビーチボール、晴雨兼用折傘が用意されています。

さらに、古本屋デザインの「ラーメン豚」油そば皿と「アニメ「ちいかわ」コースターコレクション Vol.1」が登場。コースターは名場面をデザインした全22種で、オモテウラ両面を楽しめます。

■アニメ「ちいかわ」 うきわ4

・90cm 3,740円(税込)

・70cm 2,750円(税込)

・60cm 2,200円(税込)

■アニメ「ちいかわ」 ビーチボール4 1,210円(税込)

■ちいかわラーメン豚 油そば皿（古本屋）2,200円(税込)

■アニメ「ちいかわ」 カラビナ晴雨兼用折傘 50cm（全3種）各3,960円(税込)

■アニメ「ちいかわ」 コースターコレクション Vol.1（全22種）1BOX 20個入 2,200円(税込) ※BOX販売のみ

「ちいかわ」新商品は4月10日11時より発売。各商品はちいかわマーケットにて、発売期間に掲載されます。詳細はちいかわマーケット公式X（旧Twitter）をご確認ください。