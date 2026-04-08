あの、浴衣で登場！夏祭りで串焼きのイカを豪快に食べたい！ | RBB TODAY

アサヒ飲料は7日、「日本全国16チャーーージ祭り!!」プレス発表会を開催。ゲストには、昨年に引き続き『アサヒ十六茶』CM楽曲の歌唱を担当するアーティストのあのが登場した。

あのは『アサヒ十六茶』を象徴する緑の浴衣姿で登場。トークセッションでは、「どんどん暑くなっていっているので、これからの時期は絶対にゴクゴク飲みたいなって思います」とコメント。昨年開催された初の武道館ライブでは「日本全国16Cha差し入れ大作戦」の一環として、『アサヒ十六茶』の差し入れがあったそうで、「鏡割りが用意されていて、バーンって割ったら十六茶で、初めて十六茶の鏡割りをしました。武道館が終わった後の最初の飲み物が十六茶だったので、めちゃくちゃフレッシュでしたし、ゴクゴク飲めて超よかったです」と回想。さらに「十六茶が差し入れの協力をしてくれたので、ファンの方にも配りました。みんな一本持って、飲みながら帰っていましたね」としみじみと話した。

「毎年お祭りに行くことはありますか？」との質問には、「ないですね……」と答え、「行きたいんですが、なかなかスケジュール的にも行けずで……。でも、めっちゃ行きたいと思っています。一人のほうがかっこいいと思うので、ちょっと大人ぶって（笑）。あと、今日みたいに浴衣を着るのはいいなって思います」と告白した。お祭りに行きたいあまり、番組で「お祭りごっこ」をしたこともあるとし、「お祭りの空気は大好きです」とにっこり。行ってみたいお祭りには花火大会を挙げ、「花火は小さいころから大好きで、夏休みは手持ち花火を毎日1本ずつやっていました」と幼少期の思い出も披露。今年お祭りに行けたらやってみたいことについては、「串に刺さってる、焼いたでかいイカを食べたい。絶対食べづらいじゃないですか。でも、気にせず豪快に食べてみたいです」と願いを口にし、会場を和ませた。

