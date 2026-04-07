10年交際を実らせ結婚した俳優キム・ウビン、片思いを救う“男前な助言”に共感続出 | RBB TODAY

約10年間の交際を経て女優シン・ミナと結婚した俳優キム・ウビンが、片思いに対する考えを明かし、共感を呼んでいる。

4月6日、ファッション誌「Arena Homme+ Korea」のYouTubeチャンネルに、キム・ウビンが登場した。

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動画では、誌面撮影を終えたキム・ウビンがファンの悩みに答えるコーナーが設けられた。多くの質問が寄せられる中、あるファンから「こんにちは。片思いの専門家です。想いを告白したら今の関係が壊れるのではないかと躊躇してしまいます。相手も自分と同じ気持ちか確かめる方法はありますか？」という相談が届いた。

（画像＝「Arena Homme+ Korea」）

これに対しキム・ウビンは「ありません」と断言。「個人的な考えですが、片思いのまま時期を逃すよりは、気持ちを告白した方が後悔が少ないと思います」と語った。続けて「告白もできずにチャンスを失ってしまったら、すごく後悔すると思います」と付け加えた。

なお、キム・ウビンは女優シン・ミナと10年間の公開恋愛を経て、昨年12月に結婚式を挙げた。

◇キム・ウビン プロフィール

1989年7月16日生まれ。韓国・ソウル出身。身長188cm。2008年からファッションモデルとして活躍し、2011年にドラマ『ホワイトクリスマス』を通じて本格的に俳優デビュー。『紳士の品格』『相続者たち』、映画『技術者たち』といった多彩な映像作品に出演した。その後、2017年に上咽頭がんの診断を受けて活動を中断。闘病生活の末に2020年から芸能界に復帰している。2022年にはドラマ『私たちのブルース』、映画『宇宙＋人』に出演。2015年7月に女優シン・ミナとの交際を認め、2025年12月に結婚した。

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