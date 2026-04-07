「国家的な恥」韓国人気アイドルが“ぼったくり被害”に…ファン激怒でフィリピン政府が異例の対応 | RBB TODAY

ボーイズグループTOMORROW X TOGETHER（TXT）のスビンが、フィリピン旅行中にタクシーのぼったくり被害に遭った事実が明らかとなり、現地政府が対応に乗り出した。

最近、TOMORROW X TOGETHERの公式YouTubeチャンネルで公開された映像では、スビンが友人とともにフィリピン・セブへ旅行に出かけた様子が描かれた。

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映像によると、空港に到着したスビンは宿泊先へ向かうためタクシーを利用。乗車前に予想料金が約300ペソ（約800円）であることを確認し、「300ペソ以上なら文句を言ってみよう」と交渉を試みたが、最終的には運転手が提示した500ペソ（約1300円）で合意し乗車した。

しかし、タクシー運転手の要求はそれだけではなかった。移動中、「ガソリン代が高い車だ」などと言い訳をしながら、突然1000ペソ（約2700円）を要求し、一行を困惑させた。

（画像＝公式YouTubeチャンネルキャプチャ）スビン

これに対しスビンは「500ペソでも高く払ったのに、1000ペソを要求された」と怒りを示し、降車時に強く抗議。最終的には当初合意していた500ペソのみを支払い、車を降りたという。

この映像が公開されると、フィリピン現地の世論は大きく揺れた。現地ファンからは「国家的な恥だ」「代わりに謝りたい」といった批判の声が相次いだ。論争が拡大すると、当局も即座に対応に乗り出した。

フィリピン運輸省傘下の陸上交通許認可規制委員会（LTFRB）は、該当タクシー運転手に対し30日間の予防的営業停止処分を下し、ナンバープレートと運転免許の返納を命じた。

当局はメーター不使用および過度な料金請求を重大な規定違反と判断し、「今回の事件が国家イメージを損なった」と指摘。現在、同委員会は調査結果に基づき、当該運転手の免許取り消しに加え、刑事処罰や車両押収まで検討していると伝えられている。

◇スビン プロフィール

2000年12月5日生まれ。本名チェ・スビン。歌手を目指したきっかけは、中学生時代に友人と学園祭でダンスを披露したこと。その後、中学3年生のときに以前からファンであったBTSの所属するBig Hitエンターテインメントのオーディションに応募。一次審査を通過するものの、書類に明記した電話番号に誤りがあり担当者からの連絡が大幅に遅れた。そのため十分な準備期間なく二次審査に臨んだが、無事に合格し同事務所の練習生となった。2019年にTXTのメンバーとしてデビューし、グループではリーダーを務めている。シャープな童顔が印象的だが身長は185cmと高く、好青年ビジュアルがたびたび話題となる。

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