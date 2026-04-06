「大人っぽい」と驚きの声も！本田紗来、19歳の誕生日を報告 | RBB TODAY

女優の本田紗来が4月4日にインスタグラムを更新し、19歳の誕生日を迎えたことを報告した。
本田は誕生日当日である4日に「19歳ですっ！」と報告。また、「4日になった0時に望結が風船とクラッカーでサプライズしてくれました」と姉で女優の本田望結がサプライズで祝福したことを明かした。
ポストでは、「本日の主役」と書かれたバッジをつけて、「1」と「9」の風船を手にした自身の写真を公開。
ほかにも風船を投げ合ったり、顔面でキャッチしたりしているショットや、「紗来ちゃん お誕生日おめでとう」というプレートが乗った誕生日ケーキのろうそくの火を消している動画などもアップした。
本田は、「10代ラストですドキドキ」と明かしつつ、「新しい環境でも感謝と思いやりを忘れず、1日1日を大切に過ごします！」とつづっていた。
このポストには、「大人っぽい19歳」「お誕生日おめでとう︎」「いい一年になりますように！」「優しいお姉ちゃんだね」「本田家の末っ子があっという間に大きくなって来ましたね」という声が集まっている。
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