「大人っぽい」と驚きの声も！本田紗来、19歳の誕生日を報告 | RBB TODAY

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「大人っぽい」と驚きの声も！本田紗来、19歳の誕生日を報告

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本田紗来【写真：竹内みちまろ】
  • 本田紗来【写真：竹内みちまろ】

　女優の本田紗来が4月4日にインスタグラムを更新し、19歳の誕生日を迎えたことを報告した。

　本田は誕生日当日である4日に「19歳ですっ！」と報告。また、「4日になった0時に望結が風船とクラッカーでサプライズしてくれました」と姉で女優の本田望結がサプライズで祝福したことを明かした。

　ポストでは、「本日の主役」と書かれたバッジをつけて、「1」と「9」の風船を手にした自身の写真を公開。

　ほかにも風船を投げ合ったり、顔面でキャッチしたりしているショットや、「紗来ちゃん　お誕生日おめでとう」というプレートが乗った誕生日ケーキのろうそくの火を消している動画などもアップした。

　本田は、「10代ラストですドキドキ」と明かしつつ、「新しい環境でも感謝と思いやりを忘れず、1日1日を大切に過ごします！」とつづっていた。

　このポストには、「大人っぽい19歳」「お誕生日おめでとう︎」「いい一年になりますように！」「優しいお姉ちゃんだね」「本田家の末っ子があっという間に大きくなって来ましたね」という声が集まっている。

※【画像】本田紗来が19歳の誕生日を報告


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