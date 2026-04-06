佐々木美玲、卒業から1年！「日向坂46になれて良かったです」 | RBB TODAY

日向坂46の元メンバーで女優の佐々木美玲が4月5日にインスタグラムを更新。グループ卒業1年を振り返った。
佐々木は2025年4月5日に横浜スタジアムで開催された「6回目のひな誕祭」で、卒業セレモニーを行い、グループを卒業した。
佐々木はインスタグラムで、「日向坂46を卒業して今日でちょうど一年経ちます」と明かし、卒業セレモニーの写真を公開した。
1年という時間が流れたものの、「卒業してから何度も日向坂46での日々を思い出すくらい、大切な思い出をたくさん頂きました」と明かし、「日向坂46になれて良かったです」と感慨深そうにつづった。
また、ファンにも「そしてそんな私を見つけてくれてありがとう」と感謝し、「これからも笑顔を忘れず、一歩一歩前に進んで行けたらなと思います！」と意気込みをつづっていた。
このポストには、「あの日の景色とみーぱんのドレス姿は一生忘れないよ」「一年あっという間だね！」「これからも応援してます！」という声が集まっている。
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