森脇梨々夏、ビキニ姿でで元気いっぱいのグラビア披露！『FLASH』表紙＆巻頭を飾る | RBB TODAY

31日に発売された『FLASH』最新号（光文社）の表紙および巻頭グラビアに、YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』でのピュアなリアクションで注目を集めた森脇梨々夏が登場している。
10ページにわたるグラビアでは、美しいプロポーションとともに、森脇の代名詞ともいえる飾らない笑顔が収められている。公開されたカットでは、木漏れ日の中でオレンジ色のビキニを身にまとい、振り向きざまに見せる自然な表情や、表紙を飾る水色のビキニ姿での明るい笑顔が印象的だ。誌面のインタビューでは、これまでの歩みと今後かなえたい夢について語られている。
森脇は2020年、恋愛リアリティーショー『恋する♡週末ホームステイ』（ABEMA）に出演して話題を集めた。現在はバラエティ番組への出演も増え、『ダイアン津田のバーディーチャンす～』（東海テレビ）にレギュラー出演している。なお、FLASHデジタル写真集『よそ見したらあかんで？』は、kokode digitalほか各電子書店で配信中だ。
森脇梨々夏、色気ただようレオタード水着姿！“ピュアなだけじゃないボディ”を披露 | RBB TODAY
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