韓国版『花より男子』ヒロイン女優、至近距離セルフィーで際立つ“毛穴レス美肌” | RBB TODAY

女優ク・ヘソンが、ダイエットを経てさらに磨きのかかった美貌を披露した。

3月31日、ク・ヘソンは自身のインスタグラムを更新し「毛穴ショット」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。

【写真】「夫が女優と浮気した」泥沼離婚したク・ヘソンの“暴露戦”

公開された写真には、温かな日差しを浴びながら自撮りをするク・ヘソンの姿が収められている。彼女の透き通るような白い肌に鮮やかなレッドリップが映え、視線を集めた。ブラックのジャケットに白シャツを合わせたスタイルは、実業家としての品格とオーラを感じさせる。

（写真＝ク・ヘソンInstagram）

ク・ヘソンは女優、映画監督、シンガーソングライターとしての活動にとどまらず、特許を取得したヘアロールを発売するなど、実業家としても成功を収めている。また、成均館（ソンギュングァン）大学芸術学部を卒業後、現在はKAIST（韓国科学技術院）大学院のムンスル未来戦略大学院・科学ジャーナリズム専攻において修士課程を修了し、修士号を取得。多くの人々の憧れの的として注目を集めている。

なお、ク・ヘソンは2020年7月に俳優アン・ジェヒョンとの法的離婚が成立した。最近では、アン・ジェヒョンの日常生活において過去の離婚話が消費されていることに対し、彼を非難したことでも注目を集めた。

◇ク・ヘソン プロフィール

1984年11月9日生まれ。2002年のCM出演を機に芸能界デビュー。その後本格的に女優としての活動をはじめ、数々の作品を通じて愛くるしい魅力を披露した。特に、2009年に放送された『花より男子～Boys Over Flowers』（KBS）は日本でも大きな反響を呼んだ。その一方で、映画監督や画家、シンガーソングライターとしても活動。才能の尽きない女優として多方面に活躍している。俳優アン・ジェヒョンと2016年5月に結婚したが、2020年7月に離婚が成立した。

■【写真】本当に40代？ク・ヘソン、13kg減量でさらに美しく

■【写真】ク・ヘソン、美しすぎる卒業写真

■【写真】ク・ヘソン、“真っ白美脚”あらわ…