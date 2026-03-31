NCT・マーク、渋い服も上品に仕上げる！端正なルックスで中国ファッションウィークへ | RBB TODAY

ボーイズグループNCTのメンバー、マークが金浦（キンポ）国際空港に登場した。

3月31日、マークは金浦国際空港を通じて、中国・上海に向かった。彼は上海ファッションウィークの2026年秋冬ファッションショーに出席する。

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写真のなかのマークは、赤茶色のライダースジャケットに白いシャツとジーンズ、を合わせ、強い印象になりがちなファッションを上品にまとめた。

（写真提供＝OSEN）マーク

さらに、大きめの黒いレザートートバッグとジャケットと同系統の色の革靴でポイントを加えた。端正なルックスでスタイリッシュにポーズを決めるかと思えば、愛らしい笑顔で報道陣とファンに挨拶した。

なお、マークが所属するNCT DREAMは、去る3月29日にソウルでツアー「2026 NCT DREAM TOUR＜THE DREAM SHOW 4 : FUTURE THE DREAM＞FINALE」の幕を閉じた。

◇マーク プロフィール

1999年8月2日生まれ。韓国系カナダ人で本名はマーク・リー、韓国名はイ・ミンヒョン。2012年、マークが中学校2年生の時にバンクーバーで行われたSMエンターテインメントのオーディションに合格。当時は、カナダに住みながら長期休みのたびに韓国に行き練習生としての生活を過ごした。その後、マークが中学校3年生になるタイミングで家族で逆移民した。2016年、NCT 127のメンバーとしてデビューし、現在はNCT U、NCT DREAM、SuperMでも活動中だ。メインラッパーとして活躍しており、2017年にはラップがうまい高校生を集めたサバイバル番組『高等ラッパー』（原題）にも出演した。

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