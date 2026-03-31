みちょぱ、夫・大倉士門の誕生日旅行で「最後の2人海外」ハワイへ | RBB TODAY

タレントのみちょぱが3月30日にインスタグラムを更新し、夫の大倉士門の誕生日を祝って海外旅行を楽しんだと明かした。みちょぱは2022年10月に大倉と結婚し、2025年2月に第1子妊娠を報告している。

インスタグラムには大倉とのツーショット写真やビーチなどで撮影した自身の写真を公開し、「少し遅れてしまったけど今年の旦那の誕生日旅行」と報告。誕生日にはお互い旅行をプレゼントすることが習慣になっているとのことだが、「あたしの先生はむしろ中期の今のうちにと言ってくれたので一応知り合いも住んでるし行き慣れてるハワイに」と説明した。

旅行中については、「旅行前後の検診も問題なく順調で、今回のテーマは無理せずゆっくり産前最後の2人海外旅行」と、子どもが生まれる前の最後の海外旅行を楽しんだとのこと。

また、「いつもとはまた違う旅だったし天気もあまり良い日がなかったけどゆ～っくりしてきました」とつづり、プライベートでの旅行を楽しんでいる写真をアップした。

※【写真】みちょぱ、夫・大倉士門と「最後の2人海外旅行」へ

