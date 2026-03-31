“韓国で最も美しい女優”が激怒！役作りに熱中しすぎた夫がエピソードを公開「家でも…」 | RBB TODAY

歌手兼俳優RAIN（チョン・ジフン）がドラマ『ブラッドハウンド』シーズン2を通じて、初めて悪役に挑戦した感想を明かした。

3月31日、Netflixはソウル中区奨忠（チャンチュン）洞のアンバサダーソウル・プルマンホテルにて、新ドラマ『ブラッドハウンド』シーズン2の制作発表会を開催した。

俳優ウ・ドファン、イ・サンイ、RAINとキム・ジュファン監督が出席し、韓国の報道陣と作品について語った。

【写真】RAIN、キム・テヒとの馴れ初め

『ブラッドハウンド』シーズン2は、極悪非道な闇金業者の一味を叩き潰したゴヌ（演者ウ・ドファン）とウジン（イ・サンイ）が、金と暴力が支配するグローバルな違法ボクシングリーグを相手に、再び痛快なフックを打つ物語だ。2023年のシーズン1に続く作品として、期待が高まっている。

このなかでRAINは、ゴヌ、ウジンと対立し、とてつもない緊張感を与えるペク・ジョン役として、並々ならぬ存在感を放つ見通しだ。ペク・ジョンは、金だけを目的に動く人物で、膨大な視聴者数と巨額の賭けでグローバルな違法ボクシングリーグを運営している。特にRAINは、今作を通じて、デビュー後初めて悪役に挑戦し、注目を集めている。

シーズン2に悪役として新たに合流したRAINは、「キム・ジュファン監督の熱烈なファンだった。そんななか、偶然引っ越しをしていたときにNetflixをつけた瞬間、『ブラッドハウンド』が出てきた。1時間だけ見ようと思ったのだが、座り込んで8話すべて見てしまった。本当に新しいアクションが出てきたのと思った」と作品のファンであると公言した。

（写真提供＝OSEN）RAIN

続けて、「まさか自分がシーズン2をやることになるとは思わなかった。監督がシーズン2を撮ると言ったときから、すぐにやりたいと思った」と明かした。

RAINは、「監督とかなり話をしたが、常に刃の上に立っているような感覚、刃を握っている感覚で動いた。自分には“味方”がいない。組織にいても、欲しいものがあれば、皆“敵”だ。ずっと台本を読み、監督と話しながら、本当に役に染まっていった。ずっとそのように生きてきたふりをしなければならず、家でもそのように振る舞っていたら、こっぴどく叱られた」と振り返った。

キム・ジュファン監督は、RAINの抜擢に関して、「まず、オーラとカリスマ性を備えた人は、RAINさんしかいなかった。ゴヌとウジンを同時に倒せなければならず、圧倒的な肉体を持ち、アクションをこなせる方が必要だった。RAIN先輩しかいなかった」と伝えた。

なお、『ブラッドハウンド』シーズン2は、来る4月3日にNetflixで公開される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇RAIN プロフィール

1982年6月25日生まれ。本名チョン・ジフン。2002年にJYPエンターテインメントから歌手としてデビューした。主演ドラマ『サンドゥ、学校へ行こう！』『フルハウス』などがヒットし、俳優としても活躍する。2015年にRAINCOMPANYを設立。2017年1月、「韓国で最も美しい女優」とされるキム・テヒと結婚。現在は2児の父親でもある。

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