佐々木ほのか、デジタル写真集で“10代最後”の瑞々しい姿を披露！“少女から大人の女性へ成長”を収録 | RBB TODAY

31日、アイドルグループ・アップアップガールズ（2）卒業後に俳優、グラビアと多岐にわたり活動している佐々木ほのかのデジタル限定写真集『思い出になるまで』（ワニブック）がリリースされた。

佐々木ほのかデジタル限定写真集『思い出になるまで』表紙（C）ワニブックス

同作は「ラストティーン」をテーマに19歳のときに撮影が敢行されたもので、少女から大人の女性へと成長している真っ只中を収めた1作だ。元来の愛嬌溢れる可愛らしい様子もさることながら、大人へ一歩近づいた艶やかな雰囲気も楽しめる内容となっている。

佐々木ほのかデジタル限定写真集『思い出になるまで』（C）ワニブックス

佐々木ほのかデジタル限定写真集『思い出になるまで』（C）ワニブックス

撮影は田畑竜三郎が担当し、価格は2200円（税込）。Amazon、楽天kobo、DMMブックスなどの電子書店で購入できる。

佐々木ほのかは2006年1月30日生まれ、福岡県出身、身長156cm。2018年にアップアップガールズ（2）に加入し、2025年4月にグループを卒業した。2023年に『週刊ヤングマガジン』（講談社）にて水着グラビアデビューを果たし、以降、漫画誌をはじめとした雑誌の表紙を何度も飾りグラビア界を席巻している。現在はTikTokにて配信されているショートドラマに出演するなど俳優業に挑戦し、活動の幅を広げている。