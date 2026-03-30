令和のシンデレラ女優・藤崎里菜、6年ぶりにグラビア復帰！磨き上げたボディで魅せるデジタル写真集が本日リリース | RBB TODAY

30日発売の『週刊ポスト』4月10号（小学館）に、元電通契約社員という異色の経歴を持つ「令和のシンデレラ女優」藤崎里菜が、6年ぶりにグラビア復帰を果たした。同日、デジタル写真集『何度だって、好きになる。』（小学館）の配信も開始されている。

藤崎里菜デジタル写真集『何度だって、好きになる。』（C）小学館

藤崎里菜デジタル写真集『何度だって、好きになる。』（C）小学館

藤崎里菜デジタル写真集『何度だって、好きになる。』（C）小学館

昨年、プライベートな水着姿のInstagram投稿がたびたびネットニュースになるなど、大きな話題を呼んできた藤崎。同作では、ベッドやバスルームを舞台に、磨き上げたボディと大人の色気を武器として限界のセクシーに挑んでいる。

藤崎里菜デジタル写真集『何度だって、好きになる。』（C）小学館

藤崎里菜デジタル写真集『何度だって、好きになる。』（C）小学館

藤崎は2017年、電通の契約社員時代にグラビアデビュー。2018年には映画『どうしようもない恋の唄』で主演を務め、「令和のシンデレラ女優」と称された。過去に発売された写真集『first』（2017年）や『blossom』（2019年）も反響を呼んでおり、現在は俳優、モデル、DJとして幅広く活動している。

藤崎里菜デジタル写真集『何度だって、好きになる。』（C）小学館

藤崎里菜デジタル写真集『何度だって、好きになる。』（C）小学館

同作の価格は1,320円（税込）。また、4月18日にはファンと直接交流できるイベントの開催も予定されている。