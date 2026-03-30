満島ひかり、結婚と妊娠を報告！「先ほど婚届を提出」お相手はモデル | RBB TODAY

女優の満島ひかりが3月30日にインスタグラムを更新し、結婚と妊娠を報告した。

満島はインスタグラムに「snsでのご報告になります」と記し、黄色のチューリップの画像と報告文を公開。

その中で、「浅野啓介さんと満島ひかりは先ほど婚姻届を提出し結婚いたしました」と、モデルの浅野啓介との結婚を報告した。

また、「そしてお腹の中には新しい命が宿っております」と妊娠していることも公表した。

満島は、「周りからの協力や温かな気持ちをいただき いまは心身の健康をいちばんに 幸せや奇跡を感じる日々を過ごしています」と明かし、「あたたかく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけ。

最後には、「応援してくれる皆さまお世話になっている皆さま いつもありがとうございます これからもよろしくお願いします」とつづった。

また、お相手の浅野もSNSで満島との結婚を報告。コメント欄には、「おめでとう！！」「末永くお幸せに」といった祝福が集まっている。

※【画像】満島ひかりが結婚と妊娠を報告

※【画像】浅野啓介が結婚と妊娠を報告

