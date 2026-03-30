のん、香取慎吾＆岡崎体育＆又吉直樹との豪華オフショット披露！共演振り返り「至福の空間でした」 | RBB TODAY

俳優・アーティストののんが29日、アメーバオフィシャルブログを更新。NHK総合の音楽トークバラエティ番組「偏愛ミュージックサロン」に出演したことを報告し、香取慎吾、岡崎体育、又吉直樹らとのオフショットを公開した。

のん（写真はのんの公式ブログから）

同番組は、音楽を独自の視点で語り合う音楽トークバラエティ。香取がサロンの主を務め、岡崎がDJとして参加し、第2弾となる今回はのんと又吉が出演した。

のん（写真はのんの公式ブログから）

のん（写真はのんの公式ブログから）

のんは「偏愛ミュージックサロン」と題してブログを更新し、「至福の空間でした」と収録を振り返りながら、「清志郎さんのこと、THE BLUE HEARTSのこと。ぜひ、みなさんも見ながら一緒に語りましょう。元気になる！」とコメント。

のん（写真はのんの公式ブログから）

のん（写真はのんの公式ブログから）

あわせて公開された写真では、スタジオで香取、岡崎、又吉と並ぶ集合ショットのほか、香取との2ショット、廊下で撮影したソロカットなどを披露。のんは「香取さんの視点や、又吉さんのお話、全部面白かった」「岡崎さんと四人の空間が穏やかでした」とつづっている。

のん（写真はのんの公式ブログから）

写真では、デニムジャケットとワイドデニムをベースに、淡いピンクのレイヤードを合わせたコーディネートも印象的で、笑顔を見せるカットや自然体のポーズなど、さまざまな表情が収められている。

のん（写真はのんの公式ブログから）

ファンからは「凄く良かった面白かった」「香取慎吾さんもおっしゃってましたが『居心地がいい』番組でした」「かわいい！！」「のんさんが真っ直ぐ見つめているのが印象的でした」「最高に面白かった」「続編期待」などの声が寄せられている。