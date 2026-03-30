ホリプロの秘蔵っ子・虹咲カリナ、人生初の虹色ビキニや純真無垢な制服姿を収録！1st DVDが発売決定 | RBB TODAY

5月29日、ホリプロ所属の虹咲カリナの1stイメージDVD『雨上がり！18歳！！』が、リバプール株式会社より発売される。

虹咲カリナ1stイメージDVD『雨上がり！１８歳！！』

虹咲は2025年6月にデビューし、グラビア誌やショートドラマなど多方面で活躍している 。2026年4月からはNHK Eテレ『ギョギョッとサカナ★スター』へのレギュラー出演も決定しており、現在注目を集めている18歳。

虹咲カリナ1stイメージDVD『雨上がり！１８歳！！』

同作では、純真無垢な制服姿や爽やかなテニスウェアに加え、人生初となる虹色ビキニを披露している。特技のブラジリアン柔術で鍛え上げられた健康美と、雨上がりの空のように澄んだ笑顔とのギャップが見どころとなっている。

虹咲カリナ1stイメージDVD『雨上がり！１８歳！！』

虹咲カリナ1stイメージDVD『雨上がり！１８歳！！』

虹咲は同作について、「初めてのDVDをだすことができてとっても嬉しいです！！ 虹咲カリナの名の通り虹色の衣装を用意してもらったり、体を動かす事が好きでスポーティなショットもたくさんあり、とっても魅力的な作品に仕上がってます! みなさんの反応が楽しみです！ ぜひ写真だけではわからない私を楽しんで頂けますように！」とコメントを寄せている。

同作の収録時間は本編108分、特典映像10分。価格は税込4,400円（税抜4,000円）で、全国のセル店にて販売される。