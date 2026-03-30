CANDY TUNEが新曲『HOT!SCOOP!』を披露、立花琴未「まぜまぜダンス」を「みんなもマネしてくれるかな」 | RBB TODAY

7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、立花琴未、宮野静、村川緋杏）が30日、都内にて開催された「ほっともっと新CM発表会」に出演した。

宮野静【写真：竹内みちまろ】

南なつ【写真：竹内みちまろ】

小川奈々子【写真：竹内みちまろ】

福山梨乃【写真：竹内みちまろ】

立花琴未【写真：竹内みちまろ】

桐原美月【写真：竹内みちまろ】

村川緋杏【写真：竹内みちまろ】

ほっともっとは4月1日から新商品「焼肉ビビンバ」を発売し、CANDY TUNEがCMキャラクターを務める新CMを放送する。

7人は新CMで着用している衣装姿で登場。衣装プロデュースも務める村川は「初めてのアジアテイスト（の衣装）だったのですけど、それぞれすごく柄が華やかで、でもみんな違う形で、でも7人でいるとすごく統一感があって、本当にとっても素敵な衣装になりました」と声を弾ませた。

新CMで注目してほしい点を尋ねられると、立花は「まぜまぜダンス」と、お弁当の「焼肉ビビンバ」をスプーンでかき混ぜるしぐさを取り入れたダンスに注目してほしいと回答。「『みんなもマネしてくれるかな』という思いで練習を頑張りました」と笑顔を見せた。発表会では、CMソングの新曲「HOT!SCOOP!」のサビをダンス付きで歌唱し報道陣を魅了した。

「ほっともっと新CM発表会」【写真：竹内みちまろ】

「ほっともっと新CM発表会」【写真：竹内みちまろ】

「ほっとできる瞬間は？」と質問された南は「私たちはライブ直前に必ずみんなで円陣をするのですが、円陣をする時にみんなで手を組んでみんなの顔を眺めた時」と告げ「どんなに大きなステージで緊張していても、円陣をやれば『絶対大丈夫』と思えます。ルーティンなので、欠かさずにしてます」と続けた。

同じ質問に宮野は「みんなでお泊りすることはけっこう多いです」と明かし、「みんなでゆっくりお家でごはんを食べている時などに『ああ、なんかほっとするな！』と心に染みます」とメンバーたちと一緒に過ごすオフの時間をあげた。

福山は「私たちは、ファンの方をファンネームで『あめちゃん』と呼ばせていただいてるのですが、ライブの時でも特典会の時でも、『あめちゃん』の笑顔を見た時が一番ほっとします」と笑顔を弾けさせた。