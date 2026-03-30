しゃぶしゃぶ温野菜、飲み放題＆鍋で2,178円！お得な平日限定セットを6日から販売 | RBB TODAY

しゃぶしゃぶ温野菜が、平日限定の「鍋飲みセット」を4月6日から4月24日まで販売する。

もつ鍋セット（こく旨にんにくだし）

同セットは、2時間の飲み放題と選べる鍋を組み合わせた内容で、価格は2,178円（税込）。鍋は「もつ鍋」「火鍋」「すき焼き」の3種類から選べ、それぞれに肉と4種の野菜が付く。2名以上で利用する場合は、2種類の鍋を選択できる。

火鍋セット（旨辛火鍋だし）

すき焼きセット（すき焼きだし）

あわせて、鍋ごとにおすすめのドリンクも用意される。「もつ鍋」にはハイボール各種、「火鍋」にはレモンサワー各種、「すき焼き」にはお茶ハイ各種を提案している。

単品メニューも充実し、おつまみは各330円（税込）、逸品料理とサラダは各440円（税込）で提供。おつまみには「きゅうりの明太マヨのせ」「塩枝豆」「うずらの味玉」「炙り鶏皮のおろしぽん酢」「冷やしトマトの極みだしジュレ」をそろえる。逸品料理は「だし巻き玉子の湯葉あんかけ」「北海道名物じゃがから」「鶏のおろし香味だれ」「炙り〆さばの和風ポテトサラダ」「はちみつレモンのクリームチーズカナッペ」「塩タンのサラダ仕立て」などをラインナップ。

【単品】おつまみ：各300円(税込330円)

【単品】逸品料理・サラダ：各400円(税込440円)

なお、渋谷1st店、八丁堀店、上野広小路店、上野駅前店、銀座5丁目店、蒲田西口店、新橋店、恵比寿店、道頓堀店では実施しない。店舗や時期によって内容が異なる場合がある。