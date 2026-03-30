わーすた電撃解散へ！11年の歴史に幕、メンバー4人が決断の理由語る | RBB TODAY

4人組アイドルグループのわーすたが、今冬に開催予定のラストライブをもって解散することを公式SNSを通じて2７日に正式に発表した。



公式コメントでは、グループの今後やメンバーそれぞれの未来について幾度も話し合いを重ねた結果として決断に至ったと説明。「突然の発表となり、驚かせてしまったことを心よりお詫び申し上げます」としつつ、結成から11年にわたり活動を支えてきたファンや関係者へ感謝を伝えた。また「ラストステージまで、どうか私たちと一緒に駆け抜けてください」とメッセージを送っている。

公式ホームページには、各メンバーのコメントも掲載されている。

廣川奈々聖は「これを聞いたとき、皆はどんな顔をするのかな、どんな気持ちでこれを読むのかな、そんなことを考えると胸がぎゅっとなります」と率直な心境を明かし、「なんでも「好き」という気持ちだけじゃ続けられないと思うけど、ここまで続けてこられたのは間違いなく、わーすたが「好き」だからでした」と思いをつづった。

松田美里は「発表がありました通り、来たる冬をもって、わーすたは解散することとなりました」と報告し、「楽しいことも大変なことも、すべてがかけがえのない財産です」とコメント。「最後の日まで、大切にさせてください」と思いを記した。

小玉梨々華は「わーすたは次の冬を目処に活動を終了する決断をいたしました」とし、「私はわーすたが大好きです。みんなのことが大好きです」と率直な思いを吐露。「最後の日までわーすたの小玉梨々華としてステージに立てる幸せを噛み締めながら私らしく全力で頑張ります」と決意を示した。

三品瑠香は「長い時間わーすたとして過ごしてこられたこと、容易に想像できた未来ではないです」と振り返り、「私のこのアイドル人生に触れてくれたあなたに、心からの感謝を伝えたいです」とコメント。「楽しかったって、思い出したくなる日ばかりを増やしていようね」とファンへ思いを寄せた。

11年にわたり活動を続けてきたわーすたは、ラストライブに向けて最後の時間を駆け抜ける。

