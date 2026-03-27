＝LOVE齋藤≠ME櫻井の新ラジオスタート！スポンサー前社長不祥事の旧番組は終了へ | RBB TODAY

アイドルグループ・＝LOVEの齋藤樹愛羅と≠MEの櫻井ももがパーソナリティを務めていたラジオ番組「#C-pla presents =LOVE 齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものしーぷらじお」（文化放送）が終了することが3月27日に文化放送の公式Xで発表された。

一方、同タイミングで文化放送でふたりがパーソナリティを務める新番組がスタートすることも明かされ、ファンからは喜びの声が集まっている。

「#C-pla presents」はカプセルトイ専門店を展開する株式会社トーシンがスポンサーを務めていたが、同社の代表取締役だった男性が2月20日に店舗で女性のスカートの中を盗撮したとして書類送検され、番組は22日から急遽放送休止となっていた。

その後も放送再開されないまま、文化放送は27日に公式Xで番組について「諸般の事情を鑑み、当社で慎重に検討を重ねました結果、放送を終了させていただくこととなりました」と報告。また、「番組内で制作を進めておりました番組オリジナルカプセルトイにつきましても、誠に残念ながら、発売を中止させていただきます」と発表した。

その後、文化放送は「＝LOVE 齋藤樹愛羅 ＆≠ME 櫻井ももによる新番組が4/12(日)スタート決定！」と番組のリニューアルをアナウンスした。

また、「＝LOVE 齋藤樹愛羅・≠ME 櫻井もものタイトル未定（仮）」という番組の公式Xも立ち上げられ、「どうぞ、お楽しみに」とリスナーに呼びかけられていた。

なお、正式な番組名は初回放送で決めるとのこと。

このポストには、「ガチでありがとうございます」「文化放送様ありがとうございます」「楽しみが戻ってきて嬉しい」といった声が集まっていた。

※文化放送、「#C-pla presents」の終了を報告

※文化放送、番組リニューアルを報告

