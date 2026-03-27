 村重杏奈、白バスローブ姿で美デコルテ披露！「人生最後の写真集」発売控え意味深投稿も | RBB TODAY
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村重杏奈、白バスローブ姿で美デコルテ披露！「人生最後の写真集」発売控え意味深投稿も

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村重杏奈【写真：竹内みちまろ】
  • 村重杏奈【写真：竹内みちまろ】

　タレントの村重杏奈が2026年3月27日にXを更新し、白いバスローブのアップ写真を公開した。

　村重がアップしたのは、ふわふわの白いバスローブをゆったりと羽織った自身のアップの写真。

　デコルテから胸元のラインを大胆に見せたショットとなっており、1枚目は顎を引いて上目遣いのポーズで、2枚目では片手を髪に添えながら笑顔を浮かべ、よりリラックスした雰囲気を見せていた。

　このショットについて村重は詳細に説明しなかったが、「おたのしみーな事結構ある！」と意味深にコメントしていた。

　なお、26日には雑誌「ViVi」が村重の「人生最後の写真集」を5月29日に発売することを発表していた。

※【画像】村重杏奈、バスローブ姿で意味深コメント


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