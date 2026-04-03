中川翔子、指輪が抜けず薬指がうっ血「ああバカ」紫に変色した指に「救外行って」と心配の声 | RBB TODAY

タレントの中川翔子が4月3日にXを更新し、指輪を無理矢理はめた結果、指がうっ血してしまったことを明かした。

中川はXで、「バカすぎる」と切り出し、婚約指輪と結婚指輪と思われる2つの指輪を薬指にはめている画像を公開。しかし、指輪が入りきらず、薬指全体が紫色の状態になっていた。

この状態について中川は、「指輪がずっとはいらなくなってたのを、久しぶりにはいりそう！はいったーーって頑張ってしまったバカ」と説明。

また、「洗剤、針と糸、冷やす、試したけど色がやばいから一旦やめます、、」と指輪を抜く方法は試してみたとのことだが、抜けていない状態とのこと。

中川は、「何キロ落としたら指ッて細くなるのかな」「ああバカ」と嘆いていた。

このポストには、「もう病院に行かれていますように」「ポストしてる暇あるなら救外か消防行ってくれ…」「早く病院に行かないと」という心配の声が集まっている。

※【画像】中川翔子、無理矢理はめた指輪で指がうっ血

