年下イケメンモデルと交際中の元K-POPアイドル、“キス写真”を公開！大阪旅行動画での交際公表で話題に | RBB TODAY

ガールズグループDIA出身のキ・ヒヒョンが、恋人との“ラブラブショット”を公開した。

キ・ヒヒョンは最近、自身のインスタグラムを更新し、恋人である年下モデルのイ・サンユンとの2ショットを投稿した。

【写真】キ・ヒヒョン♡イ・サンユン、“キス写真”

公開された写真は、韓国式プリクラで撮影されたものとみられ、キ・ヒヒョンとイ・サンユンの仲睦まじい姿が収められている。カジュアルながらも洗練されたファッションに加え、小さな顔とくっきりとした目鼻立ちなど、2人の優れたビジュアルも目を引く。

特に、キ・ヒヒョンがイ・サンユンの頬にキスをする写真からは、2人の深い愛情が感じられる。

キ・ヒヒョンとイ・サンユンは、先月23日に日本・大阪旅行で撮影した動画をそれぞれのSNSに公開し、交際をサプライズ公表した。

公開されたのはCCTV（防犯カメラ）映像で、大阪の街で2人が手をつないで歩いている途中、CCTVカメラを見つけ、手を振って笑い合う様子が映っている。まさにカップルらしい甘いムードが映像を通じて伝わり、2人の知人やファンからも多くの祝福が寄せられた。

（写真＝キ・ヒヒョンInstagram）

（写真＝キ・ヒヒョンInstagram）

なお、キ・ヒヒョンは2015年にガールズグループDIAとしてデビューし、K-POPファンから多くの愛を受けた。DIA解散後はアーティスト活動を一時中断している。

一方、イ・サンユンは昨年、Channel Aの恋愛リアリティ番組『Heart Pairing』に出演し、端正なルックスで多くの視聴者から人気を集めた。

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