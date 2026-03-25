今田耕司＆森香澄がMCを担当！政策を“楽しく読み解く”新番組が4月1日より放送開始 | RBB TODAY

4月1日、今田耕司と森香澄がMCを務める新番組『ニッポン 今だ！ラボ』（フジテレビほか）が放送をスタートする。同作は、政府の政策をわかりやすく伝える知的アミューズメント番組だ。

『ニッポン 今だ！ラボ』場面写真（C）フジテレビ

難しいと思われがちな国の政策を、日々の暮らしに引き寄せて解説する同作。ラボ所長を務める今田は、親しみやすい共感力で難しい話題を代弁する。一方、ラボ研究員の森は知的なナビゲートで進行をリードし、膨大な情報を整理して暮らしのヒントへとつなぐ役割を担う。

放送テーマとして、4月1日の第1回では経済産業省の「物流の効率化」を取り上げ、深刻な輸送能力不足を解決するための改正物流効率化法による企業の努力義務を解説する。以降も、国土交通省の「港湾ロジスティクス」や、文部科学省の「海洋開発の推進」など、日本のインフラや最新技術に関するテーマを順次放送していく予定だ。

今田耕司（C）フジテレビ

収録を終えた今田は、「世の中に正確に伝えないとあかんなと、非常に勉強になる収録でした。特に驚いたのは、第4回『海洋開発の推進（前編）』に出てきた、世界初の自動周回点検に成功したっていうAUV（自律型水中ロボット）です。日本の最先端技術で深海を探索する、これが日本の要。このためなら喜んで税金を払いたい！と思えるほど感心しました。MC初共演の森さんは、僕のミスを優しく見守ってくれました。これからレギュラーで、森さんに勉強させていただこうと思ってます」と、収録の感想を語った。

森香澄（C）フジテレビ

一方の森は、「2分という短い尺の中に、ぎゅっと情報が詰まっていて、感想を言う暇もないくらい情報量がすごい番組です。第5回の『海洋開発の推進（後編）』では、スーパーファミコンと同じ年に建造された探査船の母船が、今も最前線で活躍していると知って、VTRを見ながら『へえ！』の連続でした。これまでもアナウンサーとしてこうした番組をやってきましたが、フリーになってもこのようなMCをさせていただけるのは本当に光栄です。1年間楽しくお届けしたいです」と、意気込みを寄せている。

同番組は、フジテレビほかにて毎週水曜21時54分から放送（初回は22時48分から）。その他、北海道文化放送、東海テレビ、関西テレビ、テレビ新広島、テレビ西日本、BSフジでも順次放送される。