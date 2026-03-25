「笑顔溢れる素敵な1年になりますように」綾瀬はるか、スタッフアカウントが41歳の誕生日を祝福 | RBB TODAY

女優の綾瀬はるかの公式インスタグラムアカウントが3月24日に更新され、綾瀬の41歳の誕生日を祝福した。

スタッフが管理する綾瀬のインスタグラムアカウントは誕生日当日の24日、「HAPPY BIRTHDAY」とつづり、綾瀬のオフショットを公開。

公開されたのはスウェット姿の綾瀬が自然体の笑顔を浮かべている写真とスチール撮影時の様子を捉えたショットになっていた。

公式アカウントは、「笑顔溢れる素敵な1年になりますように」と綾瀬にメッセージを贈っていた。

このポストには、「お誕生日おめでとう」「ますます素晴らしい日々でありますように」「良い一年になりますように」という声が集まっていた。

※【写真】綾瀬はるか、スタッフアカウントが誕生日を祝福

